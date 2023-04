Außen- und Vereinigungsminister treffen UN-Untergeneralsekretärin DiCarlo

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Außen- und Vereinigungsminister haben am Montag in Seoul die Chefin für politische Angelegenheiten der Vereinten Nationen getroffen.Beim Treffen mit Rosemary DiCarlo, UN-Untergeneralsekretärin für politische Angelegenheiten und Friedenskonsolidierung, am Montagvormittag bat Außenminister Park Jin um eine aktive Rolle des UN-Sekretariats, damit Nordkorea Provokationen unterlassen und zum Dialog über die Denuklearisierung zurückkehren wird.Park und DiCarlo stimmten darin überein, dass die internationale Gemeinschaft anstehenden Angelegenheiten wie dem Krieg in der Ukraine, den Gefechten im Sudan und der Gewalt in Myanmar weiterhin Aufmerksamkeit schenken und Unterstützung anbieten müsse.Am Montagnachmittag traf Vereinigungsminister Kwon Young-se die UN-Beamtin. Kwon informierte DiCarlo über die Vereinigungs- und Nordkorea-Politik der Regierung und deren Position, Probleme durch Dialog zu lösen.DiCarlo äußerte sich besorgt über die nordkoreanische Nuklearfrage und die Menschenrechtssituation in Nordkorea. Sie erläuterte die Bemühungen der Vereinten Nationen um die Menschenrechte in Nordkorea, darunter die Arbeit der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea.Kwon sagte daraufhin, dass die Zusammenarbeit zwischen den UN und den ihnen unterstehenden Institutionen von Bedeutung sei, um Veränderungen, darunter die Denuklearisierung Nordkoreas und die Verbesserung der Menschenrechtslage in dem Land, zu erreichen. Er bat um stetiges Interesse und Unterstützung.