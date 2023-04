Koreanische E-Autos von Subventionen in USA ausgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA haben eine Liste der Elektroauto-Modelle präsentiert, für die nach dem Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) Subventionen gewährt werden.Wie erwartet, befinden sich darauf keine Modelle koreanischer Hersteller.Bei 16 E-Auto-Modellen auf der Liste können Käufer von Subventionen in Höhe von bis zu 7.500 Dollar vollständig oder teilweise profitieren. Die meisten von ihnen sind Autos der amerikanischen Hersteller Ford, General Motors und Tesla.Autos von Herstellern aus anderen Ländern wurden nicht berücksichtigt.Bislang gab es für alle Elektroautos, die in Nordamerika gefertigt wurden, Subventionen. Aufgrund der neuen Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Batterien und kritischen Mineralien halbierte sich die Zahl der infrage kommenden Modelle.Um in Zukunft Subventionen erhalten zu können, müssten die koreanischen Hersteller ein Montagewerk in den USA bauen und die Produktion von Batterien umstellen, die derzeit aus China bezogen werden.US-Präsident Joe Biden sagte am 3. April, anstatt auf in Übersee, beispielsweise in China, hergestellte Ausrüstung angewiesen zu sein, würden die Lieferketten wieder in Amerika aufgebaut.Die USA gaben auch bekannt, dass bisher über 200 Unternehmen Interessensbekundungen eingereicht hätten, um die von der Regierung in Aussicht gestellten Subventionen für Halbleiterunternehmen zu beantragen.Trotz der anspruchsvollen Bedingungen, darunter die Abtretung eines Teils der überschüssigen Gewinne an die US-Regierung, wünsche sich der Privatsektor weiterhin Investitionen in den USA, hieß es.