Yoon kritisiert Mietbetrug, fordert Überprüfung von Regierungsmaßnahmen

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, die Regierungsmaßnahmen zur Ausrottung von Mietbetrug erneut zu überprüfen.Die Forderung unterbreitete Yoon am Dienstag bei einer Kabinettssitzung. In letzter Zeit habe es traurige Nachrichten wegen Fällen von Mietbetrug gegeben.Mietbetrug stelle ein typisches Verbrechen gegen die Schwachen dar, und die Opfer dieser tragischen Vorfälle seien junge Menschen, sagte er.Er wies die zuständigen Ministerien an, wiederholt zu kontrollieren, ob die Regierungsmaßnahmen vor Ort richtig funktionieren.