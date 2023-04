G7-Staaten verurteilen Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der G7-Staaten haben am Dienstag die wiederholten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea aufs Schärfste verurteilt.In einer gemeinsamen Erklärung, die beim G7-Außenministertreffen von Sonntag bis Dienstag im japanischen Karuizawa angenommen wurde, hieß es, dass Nordkorea mit einer beispiellosen Häufigkeit ballistische Raketen abschieße. Das verstoße gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.Die Minister wiesen darauf hin, dass Nordkorea auf Dialogangebote Südkoreas, der USA und Japans eingehen und die Menschenrechte respektieren müsse. Sie kündigten ihre Kooperation an, um gegen Nordkoreas bösartige Cyberaktivitäten vorzugehen.Die G7-Außenminister forderten außerdem den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. In der Erklärung wurde zudem mit Blick auf China die Ablehnung einer gewaltsamen Veränderung des Status quo in Ostasien zum Ausdruck gebracht.