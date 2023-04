Drei weitere Mpox-Fälle in Südkorea – bisher 16 Infektionsfälle

Photo : KBS News

In Südkorea sind am Dienstag drei weitere Fälle von Mpox bestätigt worden.Demnach stieg die Zahl der bisher bestätigten Mpox-Fälle im Land auf 16.Das gab die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention in einer Pressemitteilung bekannt. Letzte Woche hatte das Land seine Krisenwarnung wegen Mpox von der niedrigsten auf die zweitniedrigste Stufe erhöht.Zuvor am Montag waren ebenfalls drei Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen worden.Die drei neuen Patienten, zwei Einheimische und eine ausländische Person, seien innerhalb von drei Wochen vor dem Auftreten erster Symptome nicht ins Ausland gereist. Daher würden detaillierte epidemiologische Untersuchungen zur Infektionsroute und zu Kontaktpersonen, einschließlich der Risikoexposition hierzulande, durchgeführt, teilte die Behörde mit.