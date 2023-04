Südkoreanische Kospi-Börse schließt schwächer

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Dienstag schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,19 Prozent auf 2.571,09 Zähler und beendete damit eine siebentägige Rally.Grund für den heutigen Rückgang seien Sorgen vor Zinsanhebungen in den USA gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger würden auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts Beige Book der Fed in dieser Woche warten. Auch Kommentare von Notenbankern, die Aufschluss über die Zinsentwicklung geben könnten, würden abgewartet.