Nordkoreas Machthaber ordnet Vorbereitungen für Start eines Aufklärungssatelliten an

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut Berichten Vorbereitungen für den Start eines Aufklärungssatelliten angeordnet.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Kim habe die Vorbereitungen demnach bei einer Vor-Ort-Begehung der Behörde für Raumfahrtentwicklung am Vortag angeordnet.Den Beamten sei die Gründung eines ad-hoc-Vorbereitungskomitees aufgetragen worden, um sicherzustellen, dass der erste Aufklärungssatellit des Landes wie geplant gestartet werden könne.Darüber hinaus habe er die Entwicklung einer Reihe von Aufklärungssatelliten angeordnet, um die Fähigkeiten des Landes auf diesem Gebiet zu verbessern.Der Spionagesatellit habe angesichts der Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel Priorität, wurde der Machthaber weiter zitiert. Gleichzeitig habe er die massenweise Stationierung von strategischen Ressourcen der USA auf der Halbinsel und in der Region kritisiert. Es sei selbstverständlich, durch die Entwicklung von Spionagemitteln die militärische Abschreckung gegen die US-südkoreanische Allianz zu verstärken, hieß es.Kim Jong-un hatte beim 8. Parteitag im Jahr 2021 die Entwicklung von Spionagesatelliten als eine der wichtigsten Aufgaben des Fünf-Jahres-Verteidigungsentwicklungsplans präsentiert.Im vergangenen Dezember hatte Nordkorea dann mitgeteilt, einen wichtigen, abschließenden Test im Rahmen der Entwicklung seines ersten Spionagesatelliten durchgeführt zu haben. Die Vorbereitungen für den Start würden bis April dieses Jahres abgeschlossen, hatte es weiter geheißen.