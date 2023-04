Kommandeur der US-Truppen in Korea: Nordkoreas Raketen können über Washington hinwegfliegen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des Kommandeurs der US-Truppen in Korea (USFK), Paul LaCamera, können nordkoreanische Raketen über Seoul, Tokio und Washington hinwegfliegen.Seine Einschätzung zur Reichweite nordkoreanischer Raketen präsentierte er am Dienstag in einer Eröffnungsansprache im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses.Für das USFK habe der Schutz der Heimat und Verbündeten oberste Priorität, sagte er und erinnerte an den Umstand, dass der Koreakrieg (1950-53) nicht vorbei sei, sondern lediglich ein Waffenstillstand herrsche.Auch hob der General die Notwendigkeit hervor, die US-amerikanisch-südkoreanische Allianz zu stärken. Das Bündnis habe in den vergangenen fast 70 Jahren erfolgreich Nordkorea von einem umfangreichen Krieg abgeschreckt.Die Allianz sei einst aus militärischen Notwendigkeiten hervorgegangen, habe sich aber zu einer tragenden Säule für Stabilität und Wohlstand in Nordostasien entwickelt.LaCamera versicherte erneut, dass die gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA "bereit" seien, sollte Pjöngjang sich zu feindseligen Aktivitäten gegen den Süden entscheiden.