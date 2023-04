US-Vizeaußenministerin stuft Nordkorea, China und Russland als repräsentative Sicherheitsbedrohungen ein

Photo : YONHAP News

Die USA haben Russland, China und auch Nordkorea als repräsentative Sicherheitsbedrohungen eingestuft.US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman kritisierte in ihrer Rede auf der Jahreskonferenz der NATO über Massenvernichtungswaffen, Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung am Dienstag in Washington Russland dafür, auf barbarische Weise in ukrainisches Gebiet eingefallen zu sein und wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen.Was die Sache noch schlimmer mache, sei, dass Russlands rücksichtsloses Verhalten kein Einzelfall sei. Nordkorea teste seine gefährlichen Waffen und Trägersysteme und posaune dies öffentlich heraus. Die rapide und undurchsichtige Ausweitung des chinesischen Atomwaffenarsenals habe die Spannungen im Indopazifik erhöht, kritisierte sie weiter.Vor diesem Hintergrund seien Stärke und Geschlossenheit der NATO wichtiger denn je. Die Abschreckungsfähigkeit der NATO sei notwendiger denn je, betonte Sherman.