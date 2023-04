US-Beamter des Sicherheitsrats: Überwiegend Technologiekooperation zwischen USA und Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des nationalen Sicherheitsrats der USA hat einen großen Wandel in der Zusammenarbeit mit Südkorea hervorgehoben.Das bilaterale Verhältnis sei vollständig verändert, da Südkorea ein weltweit führendes Land in Hochtechnologiebereichen wie Halbleiter, Elektroautos und Batterien geworden sei.Diese Einschätzung präsentierte Edgard Kagan, für Ostasien und Ozeanien zuständiger Direktor des NSC, am Dienstag in Washington bei einer Diskussionsveranstaltung zum 70. Jubiläum der US-amerikanisch-südkoreanischen Allianz.Technologie mache heute einen großen Teil der Zusammenarbeit aus, dies sei vor zehn Jahren anders gewesen, erläuterte er bei der Veranstaltung, die das Wilson Center und die Koreanische Vereinigung für internationale Studien gemeinsam durchführten.Kagan räumte ein, dass es im Technologiesektor zwar Reibungen gebe, beide Länder stimmten aber in vielen Aspekten überein.Die Unternehmen besäßen ein tiefes Verständnis dafür, dass eine Zusammenarbeit für beide Länder besser sei, fügte er hinzu und äußerte Anerkennung für Südkorea und die Partnerschaft.Zum bevorstehenden Spitzentreffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden sagte Kagan, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen über Nordostasien hinaus ausweiten würden. Zwischen den Präsidenten gebe es eine gute Chemie und sie würden einander gut verstehen, so die Einschätzung des Experten.