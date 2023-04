„Whale“ von Cheon Myeong-kwan auf Shortlist für International Booker Prize

Photo : YONHAP News

Der Roman „Whale“ (Der Wal) des südkoreanischen Schriftstellers Cheon Myeong-kwan ist in die engere Wahl für den britischen Literaturpreis International Booker Prize genommen worden.Die Jury des Booker Prize veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) auf der Website und in sozialen Netzwerken eine Shortlist mit sechs Titeln für den International Booker Prize 2023.Dazu zählt Cheons Roman „Whale“ aus dem Jahr 2004, der von Kim Chi-young ins Englische übersetzt wurde.Der Roman ist das vierte südkoreanische Werk, das in die Shortlist für den Literaturpreis genommen wurde.Auf der Liste stehen insgesamt sechs Titel, darunter „The Gospel According to the New World” von Maryse Condé (Frankreich), „Standing Heavy“ von Gauz (Elfenbeinkünste) und „Time Shelter“ von Georgi Gospodinov (Bulgarien).Der Preisträger wird bei der Preisverleihung am 23. Mai in London bekannt gegeben.