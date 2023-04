Außenminister Südkoreas und Tschechiens sprechen telefonisch über Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Dienstag mit seinem tschechischen Amtskollegen Jan Lipavský ein Telefongespräch geführt.Beide Minister tauschten sich über die Beziehungen zwischen Südkorea und Tschechien und Möglichkeiten zur Förderung der praktischen Zusammenarbeit aus.Park stellte fest, dass der bilaterale Handel und die Investitionen trotz des weltweiten Konjunkturabschwungs stetig zunähmen. Er schlug vor, die bilaterale Kooperation in Zukunftsbranchen wie Elektroautos und Wasserstoff zu verstärken.Park bat zudem Lipavský um Interesse, damit das koreanische Unternehmen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) als bevorzugter Bieter für das Projekt zum Bau eines neuen Atomkraftwerks im tschechischen Dukovany ausgewählt werden kann.Lipavský sagte, dass der Vorschlag von KHNP gründlich geprüft werde. Er äußerte außerdem die Hoffnung auf eine stärkere Kooperation mit Südkorea in den Bereichen umweltfreundliche Fahrzeuge, Künstliche Intelligenz und kleine modulare Reaktoren (SMR).