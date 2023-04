Eishockey-WM der Frauen: Südkorea siegt über Polen

Photo : YONHAP News

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hat Südkorea zwei Siege in Folge erzielt.Bei der WM in Division I B (dritte Liga) im südkoreanischen Suwon setzten sich die südkoreanischen Eishockey-Frauen am Dienstag mit 4:0 gegen Polen durch.Südkorea hatte am Montag Italien mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Mit zwei Siegen konnte sich Südkorea damit an die Spitze der Tabelle setzen.Der Sieger des Turniers steigt in die zweite Liga (Division I A) auf.Südkorea, 19. der Weltrangliste, will erstmals in die zweite Liga aufsteigen, und konnte Italien auf Platz 17 und Polen auf Platz 20 besiegen.Am Donnerstag trifft Südkorea auf Slowenien (Platz 22).