Regierung plant Untersuchung zum Drogenkonsum bei Jugendlichen

Photo : KBS News

Die Regierung will ab diesem Jahr eine Untersuchung der tatsächlichen Lage des Drogenkonsums bei Jugendlichen durchführen.Das gab das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt am Dienstag bekannt.In letzter Zeit hat unter anderem die Verteilung von mit Drogen versetzten Getränken an Oberschüler im Seouler Bezirk Gangnam hohe Aufmerksamkeit auf Drogenkriminalität gelenkt.Das Ministerium will eine Untersuchung des Standes der Drogenexposition und des Drogenkonsums bei Jugendlichen noch binnen Jahresfrist abschließen.Die Regierung führt nach geltendem Gesetz alle fünf Jahre eine Untersuchung über den Drogenkonsum durch. Da nur Menschen ab 18 Jahren erfasst werden, lässt sich die tatsächliche Lage des Drogenkonsums bei Jugendlichen nicht ermitteln.