2,65 Millionen Menschen mit Behinderungen in Südkorea registriert

Photo : KBS News

In Südkorea sind mit Stand Ende letzten Jahres 2,65 Millionen Menschen als Behinderte registriert.Dabei steigt der Anteil der Menschen ab 65 Jahren immer weiter.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch stieg die Zahl der gemeldeten Menschen mit Behinderungen im vergangenen Jahr um 8.000 auf 2.653.000. Das entspricht 5,2 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Unter den Altersgruppen machen die Menschen in ihren Sechzigern mit 23,6 Prozent (626.000 Personen) den größten Anteil aus. Dahinter folgen Menschen in ihren Siebzigern mit 21,6 Prozent Anteil (574.000).Im vergangenen Jahr wurden 80.000 Menschen neu als Behinderte registriert. Den größten Anteil von ihnen machten die Menschen in ihren Siebzigern mit 24,7 Prozent aus, gefolgt von solchen im Alter von 80 Jahren oder älter mit 20 Prozent.Was die Art der Behinderung betrifft, stellen körperlich Behinderte mit 44,3 Prozent die größte Gruppe. Hörbehinderungen folgen mit 16 Prozent, Sehbehinderungen mit 9,5 Prozent, Gehirnläsionen mit 9,3 Prozent und geistige Behinderungen mit 8,5 Prozent.