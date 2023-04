Gesenkte Kraftstoffsteuern gelten für vier weitere Monate

Photo : YONHAP News

Die gesenkten Kraftstoffsteuern in Südkorea werden für vier weitere Monate bis Ende August gelten.Nach dem ursprünglichem Plan sollten die Rabatte nur bis Ende April gewährt werden.Das Finanzministerium gab am Dienstag die Entscheidung bekannt, die zeitlich befristete Senkung der Kraftstoffsteuern um vier Monate bis Ende August zu verlängern und dabei an den aktuellen Senkungsraten festzuhalten.Demnach gilt bei Benzin weiter ein um 25 Prozent gesenkter Steuersatz, bei Diesel und LPG Butan eine Reduzierung um 37 Prozent.Angesichts der steigenden Kraftstoffpreise seit der Ankündigung der Produktionskürzung der OPEC+ sei umfassend die Notwendigkeit berücksichtigt worden, die Belastung der südkoreanischen Öffentlichkeit durch die Kraftstoffkosten kontinuierlich zu verringern, fügte das Ressort hinzu.