US-Verteidigungsbeamter: Nordkoreanischer Atomangriff kann atomar beantwortet werden

Photo : YONHAP News

Laut einem hochrangigen US-Verteidigungsbeamten kann ein nuklearer Angriff Nordkoreas auf die USA mit einer atomaren Vergeltung beantwortet werden.Das entsprechende Prinzip teilte John Hill, stellvertretender Staatssekretär (Deputy Assistant Secretary of Defense) für Weltraum und Raketenabwehr im US-Verteidigungsministerium, am Dienstag bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses in Washington mit.Sollte Nordkorea mit Atomwaffen angreifen, würden ab dem Moment auch die nukleare Vergeltung und strategische Abschreckung eine Rolle spielen, sagte er.Die Fähigkeiten der USA schlössen auch eine Antwort mit Atomwaffen ein, die schon immer Teil der Abschreckung gegenüber Nordkorea gewesen sei, hieß es weiter.