Präsident Yoon wird NASA besuchen und Rede vor Harvard Universität halten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Sul Yeol will bei seinem USA-Besuch in der kommenden Woche eine Stärkung der bilateralen Allianz in Hochtechnologiebereichen anstreben.Das teilte sein wirtschaftlicher Chefberater Choi Sang-mok am Mittwoch mit.Yoon werde in Washington eine Veranstaltung besuchen, bei der amerikanische Technologieformen Pläne für Investitionen in Südkorea vorstellen werden. Auch an einem Runden Tisch zu Wirtschaftsfragen und einem südkoreanisch-amerikanischen Forum zu hochmodernen Industrien werde Yoon teilnehmen.Der Besuch des Goddard-Raumfahrtzentrums der NASA vor den Toren Washingtons sei ebenfalls geplant, zudem ein Forum von internationalen Führungskräften im Bereich der Videoproduktion.In Boston werde Yoon zu Gesprächen mit führenden Wissenschaftlern auf den Gebieten Digitales und Biotechnologie des Massachusetts Institute of Technology zusammenkommen.Darüber hinaus ist die Teilnahme an einem Runden Tisch mit Vertreten der Sektoren Biotechnologie, Digitales und IT, von Universitäten von Weltrang und Finanzinstituten vorgesehen.Vor der Harvard Universität wird Yoon zum Thema Freiheit sprechen. Die Rede trage die Überschrift "Neue Reise in Richtung Freiheit". Yoon wird als erster südkoreanischer Präsident eine Rede vor der renommierten Hochschule halten.