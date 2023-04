USA begrüßen Yoons Bemerkung zu möglicher Waffen-Unterstützung für Ukraine

Photo : YONHAP News

Die USA haben die Bemerkungen des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einer möglichen Waffen-Unterstützung der Ukraine begrüßt.Die USA schätzten Südkoreas Beitrag zur NATO und der Ukraine Defense Contact Group, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums John Supple am Mittwoch auf eine schriftliche Anfrage.Präsident Yoon hatte mit einem Medieninterview die Tür für die Lieferung von Waffen an die Ukraine geöffnet.Der Sprecher hob das "eiserne" Bündnis der USA mit Südkorea auf der Grundlage gemeinsamer Werte hervor. Dazu zähle auch Engagement für die Aufrechterhaltung von Frieden, Stabilität und der internationalen Ordnung auf der Grundlage internationalen Rechts sowie von Regeln und Normen.Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag vor der USA-Reise Yoons ein Interview mit dem südkoreanischen Präsidenten veröffentlicht. Demnach könnte Südkorea der Ukraine über humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung hinaus helfen, wenn es einen großangelegten Angriff auf Zivilisten oder Massaker gäbe.Russland äußerte Unmut über die Äußerungen. Waffenlieferungen bedeuteten eine Verwicklung in den Konflikt, hieß es.