Photo : Getty Images Bank

Russland betrachtet jegliche Waffenlieferung an die Ukraine als "anti-russische Feindseligkeit".Das sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, am Mittwoch auf eine Frage zu Bemerkungen von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, mit denen er die Tür für Waffenlieferungen an die Ukraine geöffnet hatte, sollten dort Zivilisten von einem umfassenden Angriff oder einem Massaker betroffen sein.Sollte Südkorea eine solche Unterstützung leisten, könnte dies Russlands Haltung zur Situation im Umfeld der koreanischen Halbinsel beeinflussen. Auch das bilaterale Verhältnis zwischen Seoul und Moskau würde dadurch negativ beeinflusst.Zuvor hatte der Kreml gewarnt, dass der Beginn von Waffenlieferungen indirekt ein gewisses Maß an Verwicklung in den Ukraine-Konflikt bedeuten würde.