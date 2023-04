Haftbefehl gegen Schlüsselfigur in Bestechungsskandal um führende Oppositionspartei beantragt

Photo : KBS News

Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hat einen Haftbefehl gegen eine Schlüsselfigur in einem Bestechungsskandal um die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas beantragt.Es besteht der Vorwurf, dass bei der Vorstandswahl 2021 Stimmen gekauft wurden.Die Staatsanwälte beantragten am Mittwoch, Kang Rae-gu in Untersuchungshaft zu nehmen. Er ist zurzeit ständiger Wirtschaftsprüfer beim nationalen Wasserversorger K-water. Ihm werden Bestechung und eine Verletzung des Gesetzes zu politischen Parteien vorgeworfen.Kang soll zwischen März und Mai 2021 insgesamt 94 Millionen Won an eine Reihe von Minjoo-Abgeordneten verteilt haben. Damit sollte den Vorwürfen nach dem späteren Wahlsieger Song Young-gil der Sieg bei der Vorstandswahl ermöglicht werden.Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass Kang die Schlüsselfigur bei der Beschaffung von 80 Millionen der insgesamt 94 Millionen Won oder rund 71.000 Dollar Bestechungsgeld gewesen sei.Kang soll außerdem im September 2020 drei Millionen Won von einem Geschäftsmann angenommen und dafür geschäftliche Gefälligkeiten gewährt haben.