Wirtschaftsdelegation aus 122 Unternehmen und Organisationen begleitet Yoon auf Reise in die USA

Photo : YONHAP News

Eine große Wirtschaftsdelegation wird Präsident Yoon Suk Yeol bei seinem Staatsbesuch in den USA in der kommenden Woche begleiten.Die Delegation besteht aus Vertretern von 19 Großunternehmen, 21 großen Mittelständlern und 64 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Der Gruppe gehören auch 14 Wirtschaftsorganisationen und Verbände sowie vier öffentliche Unternehmen an.Der Unternehmerverband Federation of Korean Industries (FKI) teilte mit, dass man die größte Wirtschaftsdelegation seit dem Amtsantritt der amtierenden Regierung zusammengestellt habe, um den ersten Staatsbesuch in den USA seit zwölf Jahren zu unterstützen.Zum Wirtschaftstross zählen vor allem die Chefs der vier größten Unternehmensgruppen des Landes, Samsung, SK, Hyundai Motor und LG, sowie die Leiter der sechs wichtigsten Wirtschaftsorganisationen, darunter die Koreanische Handels- und Industriekammer, FKI sowie der Koreanische Verband für internationalen Handel (KITA).Es ist das erste Mal seit 2003, dass die Chefs der vier größten Konzerne und die Leiter der sechs Wirtschaftsorganisationen in einer Wirtschaftsdelegation vertreten sein werden.Die Abordnung wird an einem Hightech-Industrieforum, das von FKI und der US-Handelskammer veranstaltet wird, einer Begrüßungsveranstaltung im Weißen Haus sowie einem Rundtischgespräch teilnehmen, das vom südkoreanischen Ministerium für KMU und Start-ups veranstaltet wird. Es werden Wege zur wirtschaftlichen und industriellen Kooperation zwischen Südkorea und den USA erörtert.