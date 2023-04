Südkorea erwägt Flugzeugeinsatz für eventuelle Evakuierung von Landsleuten aus Sudan

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium erwägt, für eine eventuelle Evakuierung der Landsleute aus dem Sudan ein militärisches Transportflugzeug oder eine zivile Maschine einzusetzen.Nachdem es ab dem 15. April zu blutigen militärischen Zusammenstößen im Sudan gekommen war, richtete die südkoreanische Regierung eine Taskforce im Außenministerium ein, um die Sicherheit der 25 südkoreanischen Staatsbürger in dem afrikanischen Land festzustellen. Jeden Tag wird eine Sitzung zur Diskussion über Maßnahmen unter Leitung von Außenminister Park Jin oder Vizeaußenminister Lee Do-hoon abgehalten.Bei den Sitzungen über Maßnahmen würden für den Fall, dass die südkoreanischen Staatsangehörigen an einen sicheren Ort gebracht werden müssten, verschiedene Szenarien überprüft und konkrete Maßnahmen ausgearbeitet, sagte ein Beamter des Außenministeriums in Bezug auf einen möglichen Einsatz eines Transportflugzeugs des Militärs.Obwohl sie einer 24-stündigen Waffenruhe zugestimmt haben, setzen die Armee und die paramilitärischen Kräfte RSF im Sudan ihre Gefechte fort. Daher gestaltet sich laut Informationen die Evakuierung auf dem Landweg schwierig. Auch die Ausreise auf dem Luftweg sei schwierig, weil die dortigen Flughäfen geschlossen sind.