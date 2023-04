Generalstabschef trifft Kommandeur der US-Pazifikflotte

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat am Mittwoch in Seoul den Kommandeur der Pazifikflotte der USA, Samuel Paparo, empfangen.Wie der JCS am Mittwoch mitteilte, hätten Kim und Paparo, der zu einem Besuch nach Südkorea gekommen sei, die Sicherheitslage in der Region, darunter die atomare und Raketenbedrohung aus Nordkorea, eingeschätzt und Möglichkeiten der Koordinierung zwischen Südkorea und den USA erörtert.Beide Militärs seien darin übereingekommen, durch die Stärkung der erweiterten Abschreckungsfähigkeit der USA ein „handelndes Bündnis“ zu verwirklichen.Die Visite des Kommandeurs der US-Pazifikflotte ist Teil routinemäßiger Besuche in Bündnisländern und stellt den vierten Südkorea-Besuch von Paparo seit seinem Amtsantritt dar.