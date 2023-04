Ausgaben des innerkoreanischen Kooperationsfonds 2022 erheblich gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Ausgaben des innerkoreanischen Kooperationsfonds sind im vergangenen Jahr infolge der Unterstützung für die an der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation beteiligten Unternehmen stark gestiegen.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Donnerstag wurden Fondsmittel in Höhe von 77,9 Milliarden Won (rund 59 Millionen Dollar) für Projekte ausgegeben. Das entspricht dem 2,5-Fachen der Ausgaben im Jahr 2021.Grund ist die besondere Unterstützung, die den Unternehmen gewährt wurde, die aufgrund der Aussetzung der innerkoreanischen Projekte zur Wirtschaftskooperation, darunter der Industriekomplex Kaesong und Touren ins Gebirge Geumgang, in geschäftliche Schwierigkeiten geraten sind.Für die Unterstützung in Bezug auf den Industriekomplex Kaesong wurden 34,7 Milliarden Won (26 Millionen Dollar) und für die Unterstützung hinsichtlich der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation, darunter Touren ins Gebirge Geumgang, 32,5 Milliarden Won (24,5 Millionen Dollar) ausgegeben. Die Ausgaben machen zusammen 86 Prozent des Gesamtbetrags aus.Die Ausgaben für den Industriepark Kaesong nahmen von 8,4 Milliarden Won im Jahr 2021 auf 34,7 Milliarden Won im letzten Jahr zu, die für die innerkoreanische Wirtschaftskooperation von 12,2 Milliarden Won auf 32,5 Milliarden Won.