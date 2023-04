Yoon verspricht Bemühungen um Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat größere Bemühungen versprochen, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen haben wie Menschen ohne Behinderung.Die entsprechende Äußerung machte Yoon am Donnerstag anlässlich des 43. Tags der Menschen mit Behinderung in sozialen Medien.Dass jeder die Gelegenheit zur Selbstverwirklichung habe, sei die Philosophie der Freiheit, die die Regierung Yoon verfolge. Es dürfe keine Ausnahme geben, schrieb er.Der von der Regierung im März vorgelegte umfassende Plan für die Behindertenpolitik 2023-2027 sei im Einklang mit dieser Philosophie ausgearbeitet worden, hieß es weiter. Er stellte ein „persönliches Budgetsystem“, bei dem Menschen mit Behinderung die von ihnen benötigten Dienstleistungen selbst auswählen, und ein Projekt zur Notbetreuung vor, bei dem maximal eine Woche lang 24-Stunden-Dienste angeboten werden.Etwa 140 Behindertenorganisationen, darunter Solidarity Against Disability Discrimination, werden anlässlich des Tags der Menschen mit Behinderung eine zweitägige Protestaktion in der U-Bahn durchführen. Sie verlangen insbesondere die Sicherstellung eines Budgets für die Rechte der Menschen mit Behinderung.