Internationales Koreanisch-chinesische Austauschkonferenz lokaler Regierungen findet erstmals seit vier Jahren statt

Die 17. koreanisch-chinesische Austauschkonferenz lokaler Regierungen hat am Mittwoch im chinesischen Changchun stattgefunden.



An der Eröffnungszeremonie nahmen etwa 400 Vertreter von Lokalverwaltungen Südkoreas und Chinas teil. Choi Hee-deok, Südkoreas Generalkonsul in Shenyang, sagte, der lokale Austausch zwischen beiden Ländern müsse die Diplomatie zwischen den Zentralregierungen unterstützen, freundschaftliche Gefühle zwischen beiden Ländern fördern und somit eine Grundlage für die stabile Entwicklung der koreanisch-chinesischen Beziehungen schaffen.



Nach der Eröffnungsfeier hielt Professor Ham Myung-sik von der Jilin-Universität einen Grundsatzvortag über den Stand der Kooperation zwischen lokalen Regierungen in den letzten 30 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern und Wege zur weiteren Entwicklung. Anschließend wurde über Erfolgsbeispiele des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Lokalverwaltungen berichtet.



Die 2002 ins Leben gerufene Austauschkonferenz wurde vom südkoreanischen Gouverneursrat und dem Amt für Management auswärtiger Angelegenheiten des chinesischen Außenministeriums organisiert und fand jedes Jahr in China statt. Das Treffen wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt und fand dieses Jahr erstmals seit vier Jahren wieder statt.