USA testen Minuteman III-Interkontinentalrakete

Photo : YONHAP News

Das US-Militär hat eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) des Typs Minuteman-III getestet, nachdem Nordkorea den Start seines ersten militärischen Aufklärungssatelliten in Kürze angekündigt hatte.Der Testabschuss der ICBM erfolgte am Mittwoch (Ortszeit) auf der Luftwaffenbasis Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.Dieser Teststart sei Teil routinemäßiger und regelmäßiger Aktivitäten, damit nachgewiesen werde, dass die nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten sicher, zuverlässig und wirksam sei, um Bedrohungen des 21. Jahrhunderts abzuschrecken, hieß es in einer Pressemitteilung des Stützpunktes.Solche Tests hätten bereits über 300 Mal stattgefunden. Dieser Test sei nicht das Ergebnis aktueller Ereignisse in der Welt, hieß es weiter.Diesmal wurde eine unbewaffnete Minuteman-III-Rakete gestartet, die mit einem Test-Wiedereintrittskörper ausgestattet war.Der Wiedereintrittskörper flog etwa 6.759 Kilometer weit bis zu den Marshallinseln im Südpazifik.Die Minuteman-III der US-Atomstreitkräfte verfügt über eine Reichweite von 9.600 Kilometern und eine Geschwindigkeit von 24.000 Kilometern pro Stunde. Sie kann im Krisenfall mit einem atomaren Gefechtskopf bestückt werden.