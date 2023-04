Südkoreas neuer Botschafter in USA überreicht Beglaubigungsschreiben an Biden

Photo : YONHAP News

Der neue Botschafter Südkoreas in den USA, Cho Hyun-dong, hat am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus sein Beglaubigungsschreiben an Präsident Joe Biden überreicht.Das gab die südkoreanische Botschaft in Washington bekannt.Biden sagte bei der Übergabe, er freue sich auf sein Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol, der als Staatsgast in der kommenden Woche in die USA komme. Südkorea sei ein großartiges Land und ein wichtiger Partner der USA, um Frieden, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region und darüber hinaus in der Welt zu fördern.Cho sagte, Präsident Yoon habe ihn gebeten, Präsident Biden seine besten Wünsche zu übermitteln.Der Diplomat äußerte auch die Erwartung, dass Yoons Staatsbesuch in den USA anlässlich des 70. Jubiläums des US-koreanischen Bündnisses ein Wendepunkt für die Verwirklichung einer „Allianz in Aktion“, die der Zukunft entgegenschreite, sein werde. Er wolle als Botschafter in den USA sein Bestes tun, damit der Staatsbesuch in jeder Hinsicht erfolgreich sein werde.