Zehn Helden des Koreakriegs werden am Times Square in New York gezeigt

Photo : YONHAP News

Zehn südkoreanische und amerikanische Helden des Koreakriegs werden auf einer elektronischen Anzeigetafel am Times Square in New York gezeigt.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten gab heute bekannt, dass ein anlässlich des 70. Jubiläums der koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses produziertes Video über zehn Helden des Koreakriegs ab Mitternacht des 20. April (Ortszeit) am Times Square in New York gezeigt werde.Das Ressort teilte mit, Personen ausgewählt zu haben, die im Koreakrieg die liberale Demokratie der Republik Korea verteidigt und eine wichtige Rolle in der 70-jährigen Geschichte des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA gespielt hätten.Zu den amerikanischen Helden zählen General Douglas MacArthur, damaliger Kommandeur der UN-Truppen, General James Alward Van Fleet und sein Sohn James Alward Van Fleet Jr., Militärseelsorger William E. Shaw und sein Sohn William Hamilton Shaw, Luftwaffenoberst Dean Elmer Hess, Heeres-Oberst Ralph Puckett Jr. und der koreanisch-amerikanische Heeres-Oberst Kim Young-oak. Als südkoreanische Helden werden Heeresgeneral Paik Sun-yup, Luftwaffengeneral Kim Doo-man, Heeresoberst Kim Dong-seok und Oberst Park Jung-mo von der Marineinfanterie vorgestellt.