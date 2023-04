Russland warnt vor Waffenlieferungen an die Ukraine

Photo : YONHAP News

Nachdem Präsident Yoon Suk Yeol die Möglichkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine angedeutet hatte, hat Russland mit scharfen Warnungen darauf reagiert.Der Kreml warnte, dass eine südkoreanische Waffenlieferung eine Verwicklung in den Konflikt bedeuten würde. Dann sprach das russische Außenministerium von einem feindseligen, antirussischen Schritt.Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Marija Sacharowa, sagte am Donnerstag, dass sich ein solcher Schritt äußerst negativ auf die bilateralen Beziehungen auswirken werde. Dies werde auch bei der Ausarbeitung der russischen Haltung zur Lage auf der koreanischen Halbinsel berücksichtigt.Der Kreml hatte sich zuvor ungewöhnlich schnell zu der Angelegenheit geäußert. Der Beginn von Waffenlieferungen Südkoreas an die Ukraine würde ein gewisses Maß an Verwicklung in den Konflikt bedeuten, sagte Sprecher Dmitri Peskow.Russland hat bisher auch die Waffenlieferungen westlicher Länder, darunter der USA, an die Ukraine kritisiert und behauptet, dass man nah an der „roten Linie“, eine Linie, die nicht überschritten werden sollte, sei, und dass die Länder zu Konfliktparteien würden.Auch direkt an Südkorea gerichtet, hatte Präsident Wladimir Putin im vergangenen Oktober eine Warnung ausgesprochen. Welche Reaktion Südkorea wohl zeigen werde, sollten Nordkorea und Russland im Bereich Atomraketen wieder ihre Kooperation aufnehmen, hatte er außerdem gefragt.Russland hatte Südkorea als unfreundliches Land eingestuft, weil es sich seit Februar letzten Jahres den Sanktionen des Westens gegen Russland angeschlossen hatte.Wegen Yoons Hinweis auf eine mögliche Waffenhilfe für die Ukraine wird nun befürchtet, dass die Spannungen zwischen Südkorea und Russland eskalieren könnten.