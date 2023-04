Präsident Yoon reist nächste Woche zu Staatsbesuch in die USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird auf Einladung von US-Präsident Joe Biden am 24. April zu einem siebentägigen Staatsbesuch in den USA aufbrechen.Das wird der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit der Visite des damaligen Präsidenten Lee Myung-bak im Jahr 2011 sein.Kim Tae-hyo, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater, gab am Donnerstagvormittag den Zeitplan für den Staatsbesuch offiziell bekannt.Am Abend des 25. April (Ortszeit) wird es einen gemeinsamen Termin mit Biden und seiner Gattin geben. Das Weiße Haus teilte unterdessen mit, dass beide Präsidenten an dem Tag das Denkmal für den Koreakrieg in Washington besuchen würden.Am 26. April sind Spitzengespräche zwischen Yoon und Biden im Weißen Haus vorgesehen. Im Anschluss an das Treffen wird ein von Biden veranstaltetes Staatsdinner stattfinden.Kim sagte, beide Staatsoberhäupter würden die Errungenschaften des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA in den letzten 70 Jahren feiern und sich tiefgründig über die Ausrichtung der künftigen Entwicklung der Allianz austauschen.Am 27. April wird Yoon eine Rede in einer gemeinsamen Sitzung des Senats und des Repräsentantenhauses halten.Später am 27. April wird er nach Boston weiterreisen, um am 28. April an einem Forum mit Wissenschaftlern auf den Gebieten Digitales und Biotechnologie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) teilzunehmen. Auch die Teilnahme an einem koreanisch-amerikanischen Rundtischgespräch über Cluster ist geplant.Er wird auch die Harvard University besuchen und eine politische Rede an der Kennedy School halten.