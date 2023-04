Südkoreas Nuklearunterhändler trifft Staatsminister im deutschen Außenministerium

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für Nuklearfragen hat sich am Mittwoch (Ortszeit) in Berlin mit einem hochrangigen Beamten des deutschen Außenministeriums getroffen, um Wege zur Zusammenarbeit für die Denuklearisierung Nordkoreas zu besprechen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag kam Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, mit Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt, zusammen. Beide hätten sich über Möglichkeiten zur Intensivierung der Kooperation zwischen Südkorea und Deutschland sowie der internationalen Solidarität ausgetauscht, um resolut gegen Nordkoreas Starts ballistischer Raketen vorzugehen.Beide Seiten stellten fest, dass Südkorea und Deutschland eng kooperieren, um Nordkoreas illegale Geldquellen abzuschneiden. Letzten Monat hatten der südkoreanische Geheimdienst NIS und das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz gemeinsam eine Cyberwarnung vor einer nordkoreanischen Hackergruppe ausgegeben.Kim kam auch mit Wolfgang Schäuble, der zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung der westdeutsche Innenminister gewesen war, und Markus Meckel, ehemaliger Außenminister der DDR, in getrennten Treffen zusammen, um sich über die Erfahrungen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung und mögliche Lehren für die koreanische Halbinsel auszutauschen.Kim traf sich auch mit Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Er stellte die Nordkorea-, Vereinigungs- und Außenpolitik der südkoreanischen Regierung vor und bat um Deutschlands Interesse und Unterstützung.Kim besucht seit dem 16. April Schweden und Deutschland. Beide Länder unterhalten Botschaften in Nordkorea.