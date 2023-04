Präsidialamt: Keine Änderung am Grundsatz für Ukraine-Hilfe

Photo : YONHAP News

Der Grundsatz der südkoreanischen Regierung, der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten, bleibt dem Präsidialamt zufolge unverändert.Südkorea biete der Ukraine humanitäre und finanzielle Unterstützung an und halte an der Position fest, bei Bedarf Diskussionen für den Wiederaufbau aufnehmen zu können, sagte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamts am Donnerstag Reportern gegenüber.Damit wurde die Position wiederholt, dass die Äußerung von Präsident Yoon Suk Yeol in einem Interview mit ausländischen Medien, mit der die Möglichkeit einer Waffenhilfe für die Ukraine angeblich offen gelassen wurde, auf dem Worst-Case-Szenario beruhe.In inländischen Gesetzen gebe es zwar keine Bestimmung, nach der eine militärische Hilfe für ein in Schwierigkeiten befindliches drittes Land untersagt werde. Südkorea führe jedoch die Aufgabe in ausgeglichener Weise aus, die Beziehungen zu Russland stabil zu verwalten, indem es sich der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung der Ukraine anschließe, sagte der Beamte.Hinsichtlich des russischen Widerstands gegen Yoons Bemerkungen äußerte er, russische Behörden hätten zu einer hypothetischen Situation Stellung genommen. Es hänge vom Verhalten Russlands ab, was Südkorea in Zukunft denken werde.