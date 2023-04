Nordkorea wirft G7-Staaten Einmischung in interne Angelegenheiten vor

Photo : KBS News

Nordkorea hat den G7-Staaten eine Einmischung in interne Angelegenheiten vorgeworfen.Außenministerin Choe Son-hui äußerte die Kritik in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA. Die G7 habe keine Befugnis und sei nicht dafür qualifiziert, Nordkoreas Souveränität und nationalen Status infrage zu stellen.Choi nahm Anstoß an dem gemeinsamen Kommuniqué, nach dem Nordkorea unter dem Atomwaffensperrvertrag niemals den Status als Atomwaffenstaat haben werde und könne.Nordkorea werde niemals von jemandem die Anerkennung oder Zustimmung für seinen Status als Atommacht einholen, der "endgültig und unumkehrbar" sei.Jeder Schritt, mit dem Nordkoreas Souveränität und grundlegenden Interessen verletzt würden, würde auf eine entschlossene Antwort treffen, hieß es weiter.