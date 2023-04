Weißes Haus: USA nehmen Verteidigungsversprechen gegenüber Südkorea sehr ernst

Die USA nehmen ihr Verteidigungsversprechen gegenüber Südkorea sehr ernst.Das sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Anlass für die Bemerkung war Russlands Warnung, nachdem der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol die Tür für Waffenlieferungen an die Ukraine geöffnet hatte.Der frühere russische Präsident Dmitry Medvedev hatte daraufhin vorgeschlagen, dass Moskau Nordkorea mit modernen Waffen versorgen könnte.Zu den Äußerungen sagte Kirby, dass die USA mit Südkorea einen Bündnisvertrag hätten und dankbar für die von Seoul bereits geleistete Unterstützung seien. Südkorea hatte humanitäre Hilfe im Wert von rund 100 Millionen Dollar bereitgestellt.Auch bedankte er sich für Seouls öffentliche Unterstützung und nannte Südkorea einen wunderbaren Verbündeten und Freund. Während des bevorstehenden Besuchs von Yoon in den USA würde nicht nur über Herausforderungen im Indopazifik, sondern auch in Europa und der Ukraine gesprochen.Südkoreas Präsident hatte in einem Medieninterview gesagt, dass Südkorea seine Unterstützung für die Ukraine über eine humanitäre und wirtschaftliche Hilfe hinaus ausweiten könnte, sollte es einen großangelegten Angriff gegen Zivilisten oder ein Massaker geben.