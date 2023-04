Yoon verspricht stärkere Solidarität mit Weltgemeinschaft in Klimakrise

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, die Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft zu stärken und technologische Innovationen zu beschleunigen, um die Klimakrise zu bewältigen.Die entsprechende Äußerung machte Yoon laut dem Präsidialamt am Donnerstagabend auf einem Treffen auf Führungsebene des Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF), an dem er virtuell teilnahm.Yoon bekräftigte auch das gegenüber der Weltgemeinschaft versprochene Klimaziel Südkoreas, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren.Das MEF wurde 2009 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama ins Leben gerufen, um saubere Energie zu fördern und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Daran sind die G20-Länder und einige Entwicklungsländer der Vereinten Nationen sowie die Europäische Union beteiligt.