Abgeordnete Südkoreas, Großbritanniens und Japans fordern Bereitstellung von Internetzugang für Nordkoreaner

Photo : YONHAP News

Gesetzgeber aus Südkorea, Großbritannien und Japan haben sich geeinigt, für Einwohner in Nordkorea das Internet von außen zur Verfügung zu stellen. Vereinbart wurde zudem, ein Beratungsgremium für ein gemeinsames Vorgehen gegen Nordkoreas Cyberattacken zu bilden.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung veröffentlichten die Internationale Parlamentarier-Koalition für asiatische Menschenrechte und die britische Allparteiliche Parlamentarische Gruppe für Nordkorea (APPG NK) am Donnerstag (Ortszeit).Die Erklärung wurde bei der Generalversammlung der Internationalen Parlamentarier-Koalition für nordkoreanische Flüchtlinge und Menschenrechte (IPCNKR) am Parlament des Vereinigten Königreichs angenommen.Falls die nordkoreanische Regierung weiterhin ablehne, den Zugang zum Internet zu ermöglichen, sollte die internationale Gemeinschaft einen gemeinsamen Fonds einrichten und Wege finden, um der Allgemeinbevölkerung Nordkoreas das Internet direkt zur Verfügung zu stellen, hieß es in der Erklärung.Das Thema der Konferenz war die Kooperation der internationalen Gemeinschaft, um die Entführungen und die Religionsunterdrückung durch Nordkorea, die Verbesserung des Zugangs zu Informationen und Cyberbedrohungen anzugehen.