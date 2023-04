Unter russischer Flagge fahrendes Schiff vor Ulsan in Brand geraten – vier Seeleute vermisst

Photo : YONHAP News

Ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff ist vor der Südostküste in Brand geraten.21 Seeleute konnten gerettet werden, vier werden noch vermisst.Wie die Küstenschutzwache in Ulsan mitteilte, sei das Feuer an Bord des Schiffes gegen 12.43 Uhr rund 52 Kilometer südöstlich von Ulsan ausgebrochen. Das Schiff sei am Donnerstagnachmittag in Busan abgefahren und habe sich auf dem Weg nach Russland befunden.Die Küstenwache hatte nach Bekanntwerden des Brandausbruchs ein Patrouillenboot und ein Rettungsschiff losgeschickt. Auch wurden Fischfangschiffe in der Nähe um Unterstützung gebeten.Die Behörden konnten 21 der 25 russischen Seeleute retten. Zwei von ihnen hätten leichte Verbrennungen erlitten, alle anderen seien bei guter Gesundheit.Nach vier Seeleuten wird noch gesucht. Die Luftwaffe unterstützte die Suche mit Leuchtgeschossen. Schiffe der Seestreitkräfte eilten ebenfalls zu Hilfe.