Terra-Gründer Kwon in Montenegro wegen Urkundenfälschung vor Gericht gestellt

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft in Montenegro hat Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährung Terra/Luna, wegen angeblicher Fälschung eines Reisepasses angeklagt.Laut lokalen Medien stellte die Staatsanwaltschaft in Montenegro Kwon Do-hyung, besser bekannt als Do Kwon, und seinen Vertrauten mit Nachnamen Han wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung vor Gericht und beantragte eine Haftverlängerung.Kwon und Han waren am 23. März am Flughafen Podgorica in der montenegrinischen Hauptstadt festgenommen worden, als sie einen Flug nach Dubai hatten antreten wollen.Südkorea und die USA hatten Kwons Auslieferung beantragt.