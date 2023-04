Südkorea will sechs Ländern Reis bereitstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will sechs Ländern, die wegen der Corona-Pandemie, Konflikten und der Klimakrise unter Nahrungsmittelknappheit leiden, 50.000 Tonnen Reis über das Welternährungsprogramm (WFP) zur Verfügung stellen.Das gab das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten am Freitag bekannt.Südkorea trat im Januar 2018 der Nahrungsmittelhilfekonvention (Food Aid Convention, FAC) bei und versprach damals der internationalen Gemeinschaft, 50.000 Tonnen Reis pro Jahr bereitzustellen. Seit 2018 hat das Land jedes Jahr Flüchtlinge und Migranten in Ländern, die einer Nahrungsmittelkrise ausgesetzt sind, mit Reis versorgt.Unter der Berücksichtigung der Dringlichkeit nach dem Welthunger-Index setzte Südkorea Syrien und Afghanistan zusätzlich auf die Liste der Zielländer der Reishilfe, auf der bisher Jemen, Äthiopien, Kenia und Uganda standen.In diesem Jahr jähre sich das Ersuchen Südkoreas um Nothilfe beim WFP zum 60. Mal, und der Beginn seiner Nahrungsmittelhilfe zum sechsten Mal, sagte die für internationale Kooperation zuständige Beamtin des Landwirtschaftsministeriums, Jeong Hye-ryeon.