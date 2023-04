Gericht entscheidet über Haftbefehl gegen Schlüsselfigur in Bestechungsskandal um führende Oppositionspartei

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Seoul wird bald über einen Haftbefehl gegen eine Schlüsselfigur in einem Bestechungsskandal um die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas entscheiden.Es steht der Vorwurf im Raum, dass bei der Vorstandswahl 2021 Stimmen gekauft wurden.Vor dem Beginn der Anhörung am Bezirksgericht Seoul Zentral am Freitagmorgen sagte der Hauptbeschuldigte Kang Rae-gu, zurzeit ständiger Wirtschaftsprüfer beim nationalen Wasserversorger K-water, dass er sich bei der Überprüfung gewissenhaft verhalten wolle.Auf eine Tonaufnahme angesprochen, die Vorwürfe gegen Kang untermauert, sagte er, dass der Zeitpunkt für eine Erläuterung seiner Position kommen werde. Auf die Frage, ob der frühere Minjoo-Vorsitzende Song Young-gil von den illegalen Geldern wusste, antwortete er nicht.Kang soll gemeinsamen mit dem Minjoo-Abgeordneten Youn Kwan-suk und dem früheren Parteigeneralsekretär Lee Jung-geun vor dem Parteitag 2021 gemeinsame Sache gemacht haben, um den späteren Wahlsieg Songs zu ermöglichen. In dem Zusammenhang sollen Umschläge mit Geld überreicht worden sein.Kang soll 80 Millionen Won oder 60.000 Dollar Schwarzgeld von Geschäftsleuten eingeworben haben. 60 Millionen Won seien über Youn an bis zu 20 Parteimitglieder geflossen. 34 Millionen Won seien den Vorwürfen nach an Mitarbeitende der regionalen Wahlkampagnen weitergereicht worden.Kang wird außerdem die Annahme von insgesamt drei Millionen Won Bestechungsgeld im September 2020 vorgeworfen. Das Geld soll eine Geschäftsperson über Lee transferiert haben. Im Gegenzug soll es geschäftliche Gefälligkeiten im Zuge eines Projekts von K-water gegeben haben.