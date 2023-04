Chinesischer Außenminister warnt wegen Taiwan-Frage

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister hat in Bezug auf die Taiwan-Frage eine scharfe Warnung ausgesprochen.Diejenigen, die in Bezug auf Taiwan mit dem Feuer spielten, würden sich schließlich selbst daran verbrennen, sagte Außenminister Qin Gang am Freitag in seiner Grundsatzrede beim Lanting-Forum in Shanghai.In letzter Zeit habe es eine absurde Rhetorik gegeben, mit der China beschuldigt werde, die regelbasierte Weltordnung herauszufordern, den Status quo in der Taiwanstraße einseitig durch Gewalt oder Drohungen zu verändern zu versuchen und den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu zerstören, sagte er.Solche Behauptungen widersprächen dem international geltenden, grundlegenden gesunden Menschenverstand und der historischen Gerechtigkeit. Die Logik sei absurd, und die Folgen seien gefährlich, hieß es weiter.Präsident Yoon Suk Yeol hatte kürzlich in einem Interview mit Reuters seine ablehnende Position zu einer gewaltsamen Änderung des Status quo in der Taiwanstraße geäußert. Daraufhin hatte das chinesische Außenministerium scharfe Kritik geübt und gesagt, dass Peking eine Einmischung anderer in die Angelegenheit nicht zulasse.Das südkoreanische Außenministerium hatte den chinesischen Botschafter in Seoul, Xing Haiming, einbestellt, um Protest gegen die Kritik an dieser Äußerung einzulegen.