Südkorea schickt militärisches Transportflugzeug für Evakuierung aus dem Sudan los

Photo : YONHAP News

Zur Evakuierung von Landsleuten aus dem Sudan hat die südkoreanische Regierung ein militärisches Transportflugzeug losgeschickt.Ein Flugzeug des Typs C-130J startete am Nachmittag, gab das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag bekannt.Da der Flughafen in der Hauptstadt Khartum geschlossen sei, werde Südkoreas Transportmaschine auf einer nahegelegenen US-Militärbasis stationiert werden, hieß es.Unterdessen hat das Außenministerium am Freitagnachmittag die Warnung angesichts der Lage im Sudan auf die höchste Stufe "ernst" angehoben. Das Ressort bestätigte zudem das Wohlbefinden aller 26 Landsleute in dem afrikanischen Land.Präsident Yoon Suk Yeol hatte zuvor angesichts des bewaffneten Konflikts im Sudan angeordnet, schnell ein militärisches Transportflugzeug zu entsenden, um die Evakuierung der südkoreanischen Staatsbürger zu unterstützen.Yoon habe gefordert, unter allen Umständen für die Sicherheit der Koreaner im Ausland das Beste zu tun. Er habe die zuständigen Ministerien, darunter das Außen- und das Verteidigungsministerium, angewiesen, Maßnahmen, einschließlich einer schnellen Entsendung eines Transportflugzeuges des Militärs, zu ergreifen, hieß es.