US-Kommandeur: Nordkoreas siebter Atomtest eine Frage der Zeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach Einschätzung des Kommandeurs der US-Streitkräfte in Südkorea, Paul LaCamera, bereit, einen siebten Atomtest zu unternehmen.Ohne Einfluss von außen, gehe es nicht darum, ob Nordkorea eine weitere Atomwaffe zur Explosion bringe, sondern darum, wann, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) in einer schriftlichen Rückmeldung für eine Anhörung im Streitkräfteausschuss des US-Senats.Kim sei entschlossen, sein Nukleararsenal einsetzbar zu machen, und entwickele eine zuverlässige Zweitschlagskapazität, hieß es.Die Zweitschlagskapazität bedeutet die Fähigkeit zu einem Gegenschlag mit Atomwaffen gegen einen feindlichen Angriff. Dazu zählen z.B. U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) und die Starttaktik Launch on warning (LOW), der sofortige Abschuss einer Atomwaffe bei Wahrnehmung eines feindlichen Angriffs.