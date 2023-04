Eishockey-WM der Frauen: Südkorea feiert drei Siege in Folge

Photo : YONHAP News

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hat Südkorea drei Siege in Folge erzielt.Bei der WM in Division I Gruppe B (dritte Liga) im südkoreanischen Suwon besiegte Südkorea am Donnerstag Slowenien mit 4:2.Der Sieger des Turniers steigt in die zweite Liga (Division I A) auf. Südkorea will dies erstmals schaffen.Südkorea, 19. der Weltrangliste, hat noch zwei Spiele zu bestreiten. Nächste Gegnerinnen sind Großbritannien auf Platz 23 und Kasachstan auf Platz 21.Sollte Südkorea gegen beide Länder innerhalb der regulären Spielzeit gewinnen, kann es den Titel unabhängig von den Ergebnissen der anderen Partien gewinnen.