Börse in Seoul schließt zweiten Handelstag in Folge schwächer

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag den zweiten Handelstag in Folge schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,73 Prozent auf 2.544,40 Zähler.Die US-Börsen hätten am Donnerstag wegen Rezessionssorgen verloren und dies habe auch den koreanischen Markt belastet, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Daten zur US-Wirtschaft legten zusätzlich nahe, dass im zweiten Halbjahr eine Rezession wahrscheinlich sei. Dann würden Südkoreas Exporte sinken, habe Seo weiter gesagt.In den USA war die Zahl der Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Auch die Daten zum Wohnungsmarkt waren im März schwächer als erwartet ausgefallen.