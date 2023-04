Früherer Oppositionschef kehrt wegen mutmaßlichen Bestechungsskandals aus Paris zurück

Photo : YONHAP News

Der frühere Oppositionschef Song Young-gil hat Bedauern über Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Parteitag 2021 geäußert.Song war auf dem Parteitag zum Chef der Minjoo-Partei Koreas gewählt worden. Vor der Wahl sollen Umschläge mit Geld überreicht worden sein, um seinen Wahlsieg zu sichern.Song war im März letzten Jahres als Parteichef zurückgetreten und zuletzt Gastprofessor in Paris. Ursprünglich wollte er dort bis Anfang Juli bleiben.Am Flughafen Paris Charles de Gaulle Airport sagte er am Sonntag, dass er mit einem Gefühl des Bedauern zurückkehre und die Angelegenheit in Ruhe angehen wolle.Song hatte sich zur vorzeitigen Rückkehr entschieden, nachdem Parteikollegen Druck ausgeübt hatten, dass er sich Ermittlungen in der Heimat stellen müsse.Seine Maschine soll am Montag um 15.05 Uhr in Südkorea landen.