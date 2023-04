Präsident Yoon reist zu einwöchigem Staatsbesuch in die USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol reist zu einem einwöchigen Staatsbesuch in die USA.Es ist der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit 12 Jahren.Yoon ist der zweite Staatsgast von US-Präsident Joe Biden, seit der französische Präsident Emmanuel Macron im Dezember als erster Staatsgast der Biden-Regierung empfangen worden war.Das Spitzentreffen zwischen Yoon und Biden ist für Mittwoch, Washingtoner Ortszeit, geplant. Dieses soll anlässlich des 70. Jahrestags des bilateralen Bündnisses der Vertiefung der Zusammenarbeit dienen.Bei den Gesprächen werden voraussichtlich auch Nordkorea sowie regionale und globale Angelegenheiten ein Thema sein. Die jüngste Gesetzgebung in den USA zu Elektroautos sowie Halbleitern zählt ebenfalls zu den möglichen Gesprächsthemen.Am Donnerstag wird Yoon eine 30-minütige Rede auf Englisch vor dem US-Kongress halten. Das letzte südkoreanische Staatsoberhaupt, das vor dem Kongress sprach, war Park Geun-hye im Mai 2013.In den USA wird Yoon außerdem ein Denkmal für Veteranen des Koreakriegs (1950-53) besuchen. Darüber hinaus wird er bei einer Veranstaltung des Massachusetts Institute of Technology zugegen sein und eine politische Rede vor der Harvard Kennedy School halten.Seinen Amtskollegen Biden trifft Yoon zum dritten Gipfelgespräch. Das erste war im März letzten Jahres kurz nach seinem Amtsantritt in Seoul erfolgt. Die zweite Zusammenkunft gab es im vergangenen November am Rande des ASEAN-Gipfels in Phnom Penh.