Südkorea mit viertlängster Arbeitszeit unter OECD-Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea hat laut einer Studie die längste Arbeitszeit unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) außerhalb Lateinamerikas.Ein Bericht des Budgetbüros der Nationalversammlung ergab, dass die Arbeitszeit pro Arbeitskraft in Südkorea mit Stand 2021 bei 1.915 Stunden im Jahr liegt. Das entspricht der viertlängsten Arbeitszeit unter 36 OECD-Ländern.Lediglich drei lateinamerikanische Länder haben längere Arbeitszeiten als Südkorea, Mexiko mit 2.218 Stunden, Costa Rica mit 2.073 Stunden und Chile mit 1.916 Stunden.Der OECD-Durchschnitt liegt bei 1.716 Stunden.Der Unterschied zwischen der Arbeitszeit in Südkorea und dem OECD-Durchschnitt verringerte sich zwar von 440 Stunden im Jahr 2008 auf 199 Stunden im Jahr 2021. Der Unterschied sei jedoch immer noch groß, so das Budgetbüro.Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Arbeiter in Südkorea sank von 53,9 Stunden im Jahr 1980 um 29 Prozent auf 38,3 Stunden im vergangenen Jahr. Seit der Einführung der Arbeitswoche mit höchstens 52 Stunden im Jahr 2018 ist die Arbeitszeit durchschnittlich um 2,2 Prozent pro Jahr zurückgegangen.